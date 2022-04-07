أحرقها حية.. ضبط المتهم بقتل زوجته في الوايلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل تعدى على زوجته وأشعل النيران بها بمنطقة الوايلي نُقلت على إثرها مُتوفية للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل متوفية لتأثرها بالعديد من الحروق في جسدها بمنطقة الوايلي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم العثور على جثة سيدة مصابة بالعديد من الحروق في جميع أنحاء الجسم، وأن زوجها "عاطل" وراء الواقعة وتم القبض على المتهم في الواقعة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.