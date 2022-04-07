بينها 149 قضية حجب سلع غذائية.. جهود مباحث التموين في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 149 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 200 طن مواد غذائية.

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط قرابة 141 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة ، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 36 طن.

وأسفرت الجهود فى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 13 طن سلع غذائية، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 11 طن أسمنت.

ونجحت الجهود فى مجال قضايا المخابز تم ضبط 374 قضية من بينها 129 قضية "خبز ناقص الوزن" ، و112 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات " بمضبوطات بلغت مايقرب من 9.5 طن دقيق.