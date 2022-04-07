150 سنة سجن.. ضبط هاربين من أحكام قضائية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليهما في عدة قضايا بإجمالي مدد حبس بلغت 150 سنة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كل من (مالك محل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بالإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه في 63 حكم حبس جزئي في قضايا "تبديد" بإجمالي مدد حبس بلغت 42 سنة ، بتغيير محل إقامته والإقامة بشقة بأحد العقارات بمنطقة المندرة خشية ضبطه.. مالك معرض سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية والمطلوب التنفيذ عليه في 87 حكم "79 جزئي – 8 مستأنف" في قضايا "تبديد" بإجمالي مدد حبس بلغتى74ىسنة ، بتغيير محل إقامته والإقامة بشقة بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.