الجيزة تضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم بمنخل مخالف بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ، في بيان، اليوم الخميس، ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وفي ذلك الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر ومديرية التموين من ضبط منخل يدار بدون ترخيص يقوم بعملية تحويل الدقيق البلدى المدعم إلى دقيق استخراج 72% وبفحص المكان تلاحظ وجود أكثر من 8 أطنان دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز معبأ داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات بقصد احتكارها.

وقد قامت محافظة الجيزة ممثلة في مركز منشأة القناطر وإدارة التموين بغلق المنخل والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية بمطحن الوحدة بإمبابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.​