أتربة ورمال مثارة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة الآن على 13 منطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة التي تم تسجيلها الآن على عدد من المناطق.

وقالت الأرصاد، في تنويه عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: درجات الحرارة الآن على بعض مدن ومحافظات الجمهورية طبقا لمحطات رصد الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وجاءت درجات الحرارة الآن على عدد من المناطق كما يلي:

- القاهرة 35 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة أتربة ومستوى الرؤية 4000 متر.

- مطروح 37 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة رمال مثارة ومستوى الرؤية 3000 متر.

- الإسكندرية 28 درجة.

- بورسعيد 25 درجة مئوية.

- الإسماعيلية 30 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة أتربة ومستوى الرؤية 6000 متر.

- أسيوط 35 درجة مئوية.

- أسوان 41 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة رمال مثارة ومستوى الرؤية 4000 متر.

- الأقصر 39 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة شوائب عالقة.

- الغردقة 34 درجة مئوية.

- شرم الشيخ 29 درجة مئوية.

- الطور 35 درجة مئوية.

- سانت كاترين 29 درجة مئوية.

- مرسى علم 36 درجة مئوية.​