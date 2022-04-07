تعدد الزوجات.. من المسؤول عن إخطار الزوجة الأولى عند الزواج بأخرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، المسؤول عن إخطار الزوجة الأولى بالزواج من زوجة ثانية.

​جاء ذلك تعليقا على على ضوابط تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب للبرلمان.

وقال عامر، لمصراوي، إن المسؤول عن إخطار الزوجة الأولى بالزواج من زوجة ثانية، هو الزوج أولا، ويكون ذلك بعد الزواج منها وليس قبله لأنه لا يجوز أن يستأذن الرجل زوجته من الزواج بزوجة أخرى.

وتابع: "أما الشخص الثاني الذي يجب عليه إخطار الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى، هو المأذون، ويجب عليه إخطارها بذلك، من خلال الإعلان المرسل إليها بجواب مسجل بعلم الوصول بإقرار الزوج عن محل إقامتها ويتم إرسال ذلك على محل إقامة الزوجة الأولى (منزلها).

وشدد على أنه لا يجوز أن نمنع ما شرعه الله ولكن هناك ضوابط تتمثل في إخطار الزوجة الأولى بالزواج من الزوجة الثانية ولا يستطيع أحد أن يمنع أي رجل من الزواج بإمرأة ثانية حتى أربع زوجات أما إذا أراد الزواج بخامسة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية والقانون.

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