​صندوق التنمية المحلية: تمويل 24 ألف مشروع في 8 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود صندوق التنمية المحلية خلال الـ 8 سنوات الماضية من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات في الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2022.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق نجح في ضخ حوالي 160 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض، ومشاركة من المستفيدين قدرها 32 مليون جنيه بإجمالي استثمارات قدرها 192 مليون جنيه حيث تم تمويل 24349 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر لتوفير فرص عمل مباشرة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن صندوق التنمية المحلية يولي اهتماما بتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بقرى الريف المصري بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومساعدة المرأة وأفراد الأسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يتيح لهم دخلا ثابتا، واستطاع الصندوق تكثيف نشاطه حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التي مولها صندوق التنمية المحلية للمرأة خلال تلك الفترة حوالى 14797 سيدة بنسبة مشروعات بلغت حوالي 64.9 % من إجمالي المشروعات وبلغ عدد المستفيدين من الرجال والشباب حوالي 8543.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف، لافتا إلى أنه يتم سنويا تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية في مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجهة للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقا لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن محافظات الوجه القبلي حظيت بنسبة كبيرة من إجمالي القروض الموجهة من الصندوق على مستوى المحافظات حيث احتلت محافظات المنيا وسوهاج بالصعيد المراكز الأولى بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات، ونفذت المنيا 4496 مشروعا باستثمارات 27 مليون جنيه، ونفذت محافظة سوهاج 2521 مشروعا بإجمالي استثمارات 17.8 مليون جنيه، وتصدرت الغربية والدقهلية المراكز الأولى في محافظات الوجه البحري، حيث بلغ إجمالي المشروعات بالغربية حوالي 3010 مشروع باستثمارات 18.9 مليون جنيه، والدقهلية 2336 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 26 مليون جنيه.​