الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا صحة لما تردد بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة في المواصلات العامة والأماكن المغلقة.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

وشددت وزارة الصحة على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزامي على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وكذلك الأماكن المغلقة، أو أثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي، مع تطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين.

وأشارت الصحة إلى التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، مُناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.