شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل العمالى بالإمارات: بطاقة الهوية بديل ملصق الإقامة على جوازات المقيمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بإصدار تعميماً للهيئة العامة للطيران المدني، بأنه تم إيقاف العمل بقسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة، وذلك اعتباراً من 11 أبريل الجاري.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن مجلس الوزراء أصدر قرار بذلك حيث تضمن إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة، وذلك تنفيذاً لتوجهات الحكومة الرامية إلى تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وصولاً لتحقيق سعادة المتعاملين.