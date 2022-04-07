شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ما المسموح به لمرضى الكوليسترول فى الصيام؟.. معهد "بحوث الأغذية" يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الصيام مفيد جدا لمرضي الكوليسترول وخصوصا اذا تم اتباع نظام غذائي صحي والامتناع عن التدخين والمواظبه على تناول الادوية وممارسة الرياضة حوالي 30 إلى 45 دقيقه يوميا وابسطها المشي او الزومبا او ركوب الدراجه فسيكون رمضان فرصه عظيمة لتحسين حالتهم الصحية.

وهناك امور هامة يجب مراعاتها عند تخطيط الوجبات لمرضي الكوليسترول في رمضان أعدها معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية نتعرف عليها فى التقرير التالى.

1- الابتعاد عن مصادر الدهون المشبعه وأهمها البط والأوز والحمام واللحوم عالية الدهن والأكلات الدسمة والمسبكة والحلويات الشرقية.

2- التقليل قدر الإمكان عن تناول المخ والكبده والكلاوي والحلويات والمخاصي والجمبري والاستاكوزا وجميع القشريات والمحاريات بقدرالامكان.

3- الاهتمام بتنوع البروتين بين اللحوم البيضاء واهمها الاسماك والتي يجب تناولها يومين اسبوعيا وتكون مشويه او مطهيه في الفرنو ايضا الدجاج وصدور الرومي والبروتينات النباتية كالبقوليات وعيش الغراب .

4- يفضل تناول الألبان ومنتجاتها متوسطة الدسم.

5- مسموح تناول بيضه يوميا في السحور ولا ننسي مصادر الألياف والتي تكون هامه لتخفيض الكوليسترول واهمها الخضروات والحبوب الكاملة.

6- الفواكه يجب عدم الإكثار منها فيجب ان لا يزيد الاستهلاك اليومي عن ثمرتين إلى 3 ثمرات .

7- يجب التركيز على استخدام زيت الزيتون في اطباقنا اليومية .

8- تناول 7 حبات من المكسرات النيئة يوميا كالجوز واللوز والكاجو والبيكان او الفول السودانى.