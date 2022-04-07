شكرا لقرائتكم خبر عن %71 من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الأزمة السكانية، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الأزمة السكانية.

وأيد 71% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الأزمة السكانية، بينما عارض 29% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الأزمة السكانية.