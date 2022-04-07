شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تصحيح امتحانات تحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى أن كليات القطاع الطبى "طب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة" التى شهدت تنظيم اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا، تواصل أعمالها فى رصد وتصحيح الامتحانات تمهيدا لإعلان النتائج.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بمجرد انتهاء الكليات من تصحيح نماذج اختبارات تحديد المستوى سيتم إعداد الرصد النهائى ورفع النتائج على موقع مجلس الجامعات الخاصة وأيضا إرسال نسخة إلى وزارة الهجرة من النتائج لإعلانها للطلاب عبر منصاتها التواصلية مع الطلاب العائدين من أوكرانيا.

ولفت المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى إلى أنه عقب انتهاء إعلان النتائج يتاح للطلاب التوجه مباشرة إلى الجامعات المقدمين فيها لاستكمال إجراءات القيد والدراسة.