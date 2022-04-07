شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم دائرة طبول غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية نشاط موسيقى "دائرة الطبول" بالاشتراك مع المدرب جورج وهيب غداً الجمعة القادم الموافق الثامن من أبريل، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويشمل اليوم دائرتين متتاليتين لمراعاة التباعد الاجتماعى نظرا لظروف فيروس كورونا، على أن تكون مدة كل دائرة ساعة، إذ تبدأ الدائرة الأولى الساعة الثامنة مساءا والدائرة الثانية الساعة التاسعة والنصف مساءا.

وجاءت فكرة إنشاء مركز جسور انطلاقا من رؤية الكنيسة الأسقفية عن أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها فى مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الاخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفها.