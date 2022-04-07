شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تجنب رائحة الفم الكريهة فى نهار رمضان × خطوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، إنه يمكن من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة تجنب رائحة الفم الكريهة فى نهار رمضان، وذلك من خلال:

1- بعد تناول وجبة السحور لابد من غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون لإزالة بقايا الأطعمة، والتى حال بقائها مع البكتيريا الموجودة فى الفم، يؤدى ذلك إلى تخمر وبالتالى تؤثر على رائحة الفم.

2- تناول بعض الأطعمة فى السحور، مثل: الزبادى، البقوليات.

وأشار حسن إلى ضرورة إجراء فحص شامل لصحة الفم، لعلاج أى تسوس فى الأسنان وأى إلتهابات فى اللثة، فضلا عن الحرص فى تناول السكريات الحلويات، نظرا لتحولها إلى أحماض وتتسبب فى تسوس الأسنان.