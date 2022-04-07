شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل اثنين من جثامين معلمات لقو مصرعهم فى حادث مروري بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، جثامين اثنين من المدرسات المصريات التي لقوا مصرعهم في حادث مروري بسلطنة عمان أول أمس الثلاثاء.

وانهت ادارة الحجر الصحي بمطار القاهرة بقيادة الدكتور حازم حسين، إجراءات خروج جثامين كلا من، شروق محمد سيد محمد، مواليد 1993 محافظة الاسماعيلية، و أميرة أحمد مؤمن أحمد، مواليد 1985 محافظة الدقهلية، وتم نقلهم بسيارات الاسعاف الي محافظاتهم، بينما تم دفن هبة جاد عبدالحميد السيد، بعمان لصعوبة نقل جثمانها الي القاهرة نظرة لصعوبة الحادث.

وكان قد لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن، فى سلطنة عمان، أول أمس الثلاثاء، وجاء ذلك إثر حادث مرورى كبير وقع فى إحدى محافظات السلطنة.