أجبرت الجميع على التعديل .. أخطاء تعليم القاهرة عند إعلان جدول امتحانات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مقترحا لمواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، أول أمس.

المواعيد المقترحه، أثارة حفيظة أولياء الأمور، وأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلانها، مما دعا وزير التربية والتعليم، للتدخل الفوري لإيقاف العمل بهذا المقترح وإجراء تعديل مواعيد الامتحانات.

تضمنت المواعيد ، إجراء امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي، لتبدأ 18 أبريل، حيث كان الموعد مفاجئا للجميع أولياء أمور ومعلمين، خاصة أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022 ، حددت في وقت سابق موعد إجراء امتحانات صفوف النقل في شهر مايو تحديدا 7 مايو 2022.

بهذا القرار، ارتكبت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عدة أخطاء خلال إعلانها المواعيد المقترحة لجدول امتحانات نهاية العام، كان أبرزها على النحو التالي:

- الموعد المحدد، وقع في مخالفة صريحة مع قرار وزارة التربية والتعليم بعدم إجراء الامتحانات خلال شهر أبريل، بسبب وجود أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم

- الموعد المحدد، خالف قرار وزارة التربية والتعليم، في عدم تحديد موعد الامتحانات قبل 15 يوما من إنطلاقها، وهو لم يتحقق في تحديد موعد امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي، حيث تم الإعلان عن الجدول قبل الامتحان بـ 13 يوما.

- لم تلتزم مديرية التربية والتعليم بالموعد المحدد سلفا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022، والتي حددت 7 موعدا لبدء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- لم تنته أغلب المدارس من شرح المناهج المقررة بالفصل الدراسي الثاني، كذلك مراجعة الدروس.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم التواصل مع مديرية القاهرة وباقي المديريات الالتزام بخريطة الامتحانات كما وضعتها الوزارة وسوف يتم تعديل مواعيد امتحانات القاهرة لسنوات النقل.

وعلق محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن ما صدر عن المديرية وتم نشره عن بدء امتحانات النقل في القاهرة يوم 18 أبريل الجاري كان مقترحا لمواعيد الامتحانات وليس موعدا نهائيا، وسيتم إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.

وأوضح عطية أن المقترح تم إعداده على خلفية أن الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو إجازات يتخللها يومين عمل فقط، ولا يمثل المقترح إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والتي أعلنتها الوزارة.