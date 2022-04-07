شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الترشح للكهنوت فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بالكنيسة الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أبا اعترافا لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

عند تحقق حاجة الخدمة فى أحد الكنائس لسيامة أب كاهن أو أكثر يتم عرض الأمر على الرئاسة الدينية المباشرة للتصريح بالسير فى إجراءات الترشيح وهى على النحو التالى:

1 - يتم الترشيح من قبل الآباء كهنة الكنيسة بالأغلبية بخطاب موجه للرئاسة الدينية.

2 - أخذ موافقة أعضاء مجلس الكنيسة بالأغلبية بخطاب موجه للرئاسة الدينية.

3 - يتم تقييم المرشحين للكهنوت من قبل لجنة تسمى ( لجنة تقييم المرشحين ) وهى لجنة يشكلها الأب الأسقف من سبعة آباء كهنة يمثلوا أجيال مختلفة – من عقود عمرية مختلفة

ويمثلون مناطق جغرافية مختلفة من الإيبارشية وتكون لهم خبرات فى مجالات متنوعة (كتابية – لاهوتية – ثقافية – إدارية)... إلخ .

وإذا كان أحد المرشحين تربطه صلة قرابة (حتى الدرجة الثالثة) بأحد أعضاء اللجنة أو كان المرشح من بين خدام الكنيسة التى يخدم بها عضو فى اللجنة، أو كان عضو اللجنة أب اعتراف أحد المرشحين ، يجب أن يتنحى هذا العضو عن التقييم.

وحال وجود ملاحظة على المرشح، يجب أن يكون إبداء الملاحظات بروح المحبة وبعيدا عن أى خلافات شخصية، والملاحظة يجب أن تكون مكتوبة ومرفق بها مستند يثبت ما جاء قدم الشكوى، ويترك رقم التليفون الخاص به للجنة، ويحق للجنة مناقشة مقدم الشكوي أذا استدعي الأمر، وغير ذلك تعتبر ملاحظة كيدية.