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الجيزة تطرح أماكن للاستغلال الإعلانى بالعجوزة والدقى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن طرح عدة مواقع للاستغلال الإعلانى، عن طريق المزايدة بحى الدقى والعجوزة، الأولى من خلال المزايدة العلنية العامة لحق الاستغلال الإعلانى لعدة مواقع بنطاق حى العجوزة - حى الدقى (يونى بول – جانتری) علی أن تكون جلسة المزايدة على يومين 13 / 4 / 2022 و 14 / 4 / 2022 

 

على النحو التالي

 

 اليوم الأول لموقع اليونى بول.

 

 طرح المناقصة العامة والمزايدات العلنية العامة الآتية:

 

1) الموقع الأول بنطاق حى العجوزة تأمين ابتدائى بمبلغ 80 ألف جنيه.

 

2) الموقع الثانى بنطاق حى العجوزة تأمين ابتدائى بمبلغ 30 ألف جنيه.

 

3) الموقع الثالث بنطاق حى العجوزة تأمين ابتدائى بمبلغ 30 ألف جنيه.

 

 

اليوم الثانى لموقع جانتری 

 

１) موقع (4،5) بنطاق حى العجوزة تامين ابتدائي بمبلغ 10 آلاف جنيه

２) موقع (6،7) بنطاق حى الدقى تأمين ابتدائى بمبلغ 7 آلاف جنيه. 

 

قيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 299 جنيها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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