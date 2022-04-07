شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة الثقافة اللغوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة الثقافة اللغوية الذين أكدوا رغبتهم فى دخول الاختبار، وذلك بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الامتحان إلا ببطاقة الرقم القومى مدونًا بها الوظيفة، أو إفادة معتمدة بأنه من العاملين بوزارة الأوقاف.

وفيما يلى أسماء المستحقين دخول الاختبارات والمواعيد المحددة لكل منهم ومحافظاتهم

الثلاثاء : 12 / 4 /2022م

1. هشام أحمد عبد الجواد نعام المنوفية

2. محمود محمد محمد العصرانى الغربية

3. أحمد عبد الله عبد الشافى سنبا الغربية

4. خالد محمد سلمى محمد عيد دمياط

5. أبو الحسن محمد ضوى محمد أسوان

6. محمد مختار عبد الله السيد الأقصر

7. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم شمال سيناء

8. مصطفى محمد جمعه مصطفى الدقهلية

9. مختار ربيع محمد الطويل المنيا

10. محمود عبد الرحمن بدران بنى سويف

11. محمد محمد على نصار مرسى مطروح

12. محمد عطيه أحمد محمد العياط الدقهلية

13. محمد السيد محمد بسيونى يونس كفر الشيخ

14. عبد الله سعيد محمد بيومى البحيرة

15. عبد الله أمر الله عبد ا لعاطى محمود السويس

16. عبد الفتاح عبد الحليم محمد عبد الرحمن كفر الشيخ

17. عبد ا لعاطى فرج عبد العاطى عبد القادر البحيرة

18. عبد الرحمن الطوخى عبد الرحمن عقل القليوبية

19. طه إسماعيل إسماعيل عوض مرسى مطروح

20. طلعت عبد الوهاب مصطفى محمد كفر الشيخ

21. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد الغربية

22. رمضان محمد عبد الغفار خاطر القاهرة

23. رجب حمزه على جبر الغربية

24. حجاج حسنى محمد عبد العظيم المنيا

25. أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح جمعة القليوبية

26. أيمن أحمد عبد الجليل عبد الحميد الشرقية

27. اسلام عباس سيد أحمد النجار البحيرة

28. أحمد سلامه توفيق محمد المنيا

29. محى محمد رجب عبد الله المنوفية

30. محمود صابر محمد بسيونى البحيرة

31. محمد صبحى محمد عياد البحيرة

32. محمد صابر محمد القاهرة

33. محمد زينهم السباعى مجاهد المنوفية

34. محمد جلال عثمان المزين الإسكندرية

35. محمد السيد على أبو زهرة الغربية

36. محمد أحمد السيد الحنفى الباز القاهرة

37. محمد إبراهيم على محمد الشرقية

38. عمر عبد الفتاح كامل عيسى كفر الشيخ

39. عصام إسماعيل محمد أحمد أسوان

40. عبد الحليم إبراهيم على متولى الاسماعيلية

41. عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الدراجنى البحيرة

42. عباس أحمد عباس قرنى بنى سويف

43. عامر عبد العليم فرغلى على القليوبية

44. طه محمد عبد الفتاح محمد القاهرة

45. طاهر السيد عبد الفتاح عيسى القاهرة

46. صالح إبراهيم محمد المدبولى القليوبية

47. شحاته السيد أحمد عنوس الغربية

48. السيد عبد المنعم محمد عبد الرحيم القاهرة

49. سعيد محمد محمد محمد عبد الحليم أسيوط

50. رضا محمد ولى الدين النوسانى حسين الغربية

51. حمدان محمد محمد أحمد الشرقية

52. حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة

53. حسن عبد المنعم أحمد حسين سوهاج

54. أحمد كرم عبد اللطيف محمود شمال سيناء

55. أحمد على أحمد حسين كفر الشيخ

56. أحمد عثمان عبد العاطى الدقهلية

57. أحمد شعبان محمد يس كفر الشيخ

58. أحمد سيد أحمد عبود الجيزة

59. أحمد رفعت محمد غباشى كفر الشيخ

60. عماد خضر حسن محمد الشرقية

61. عبد الله فرج حماد محمد النقيب الجيزة

62. محمد حسن محمد حسانين دمياط

63. وليد إبراهيم فرج محمد الشرقية

64. مهدى حسين مهدى حسن الجيزة

65. رجب محمد عبد الوهاب متولى بنى سويف

66. مصطفى عبد ه قطب سلامة البحيرة

67. مدحت عبد العظيم مصطفى عوض الشرقية

68. محمود السيد إبراهيم حبيب البحيرة

69. محمد عوض المرسى إسماعيل دمياط

70. محمد عبد الستار إبراهيم عامر كفر الشيخ

71. محمد عابدين كامل محمد الشرقية

72. محمد سعيد السيد الروبى الاسماعيلية

73. محمد إسماعيل حسن إسماعيل الشرقية

74. محمد إبراهيم محمد المنير الدقهلية

75. فرج شعبان أبو الفتوح السيد السويس

76. عبد الكريم عبد الرحمن عبد الكريم حسنين القاهرة

77. عبد الرحيم محمد حمدى أبو الفتوح محمد القليوبية

78. طه مهدى مبروك عبد البصير القاهرة

79. السيد محمد عبد المنعم مصطفى الدقهلية

80. خالد إبراهيم رمضان محمد أسيوط

81. حمادة رجب محمد عبد اللطيف المنيا

82. أيمن محمود محمد محمد حماد شمال سيناء

83. أشرف عبد الوهاب رمضان على مطر المنوفية

84. أحمد محمد كمال محمود عطية الشرقية

85. أحمد سمير سيد عبد السلام الفيوم

86. إبراهيم صابر على رجب الجيزة

87. إبراهيم ثروت إبراهيم مصطفى الدقهلية

88. يوسف محمد محمد على الجيزة

89. يسرى صابر عباس شحاته المنيا

90. ياسر ربيع أحمد محمد المنيا

91. ياسر خيرى شحاته محمد المنيا

92. هانى محمد محمد عبد المؤمن قحيف الغربية

93. نور عبد البديع حسين محمود حمودة الشرقية

94. نعيم عبد الدايم عبد الله عثمان الغربية

95. مصطفى رضا أحمد حسن المنيا

96. مصطفى عيد محمد عبد العظيم أسوان

97. مصطفى عمر محمد عبد الحافظ أسيوط

98. مصطفى على عوض أحمد الجيزة

99. مصطفى ربيع عباس عبد التواب المنيا

100. مصطفى السيد عبد النبى محمود الجيزة

101. مسعد عبد السميع أحمد سام القليوبية

102. مرعى عبد الفتاح عبد ربه مرعى القليوبية

103. مختار فؤاد عبد العزيز أحمد القليوبية

104. محمود مخلوف كامل أحمد القاهرة

105. محمود محمد نوار عبد الله الغربية

106. محمود محمد محمود عبد الغفار القاهرة

107. محمود محمد أحمد على القاهرة

108. محمود عبد العزيز السيد عبد العزيز الجيزة

109. محمود صالح محمود محمد بنى سويف

110. محمود حسن عبد الحميد حسن سلمان المنيا

111. محمود بدر أحمد شعبان الجيزة

112. محمود إسماعيل عويس السيد الجيزة

113. محمد وجدى سعد عبد الله سلامة جهاد الاسماعيلية

114. محمد مصطفى عبد الخالق زيادة الدقهلية

115. محمد مصطفى إبراهيم بكرى كفر الشيخ

116. محمد مرعى سيد على الجيزة

117. محمد محمود محمود العدل القاهرة

118. محمد محمود محمد عمار الوادى الجديد

119. محمد محمد عطيه أحمد الاسماعيلية

120. محمد محمد إسماعيل ملكه الديوان العام

121. محمد فوزى عليوة عبد الله شمال سيناء

122. محمد فتحى عبد الحميد مجاهد الاسماعيلية

123. محمد عبد الرازق صافى الفخرانى كفر الشيخ

124. محمد عبد الحميد موسى محمد المنوفية

125. محمد صلاح عبد الواحد إبراهيم أبو سويلم المنوفية

126. محمد سعد السيد السخن الغربية

127. محمد بركات عبد الحفيظ يونس الشرقية

128. محمد السيد عبد الغنى أحمد المنوفية

129. محمد أبو النجا محمد غلاب الجيزة

130. كمال الدين شوقى كمال الحوفى البحيرة

131. غمرى محمد سعيد إسماعيل الاسماعيلية

132. عوض محمد عوض طايل البحيرة

133. عنتر بلتاجى بلتاجى رزق العشرى الديوان العام

134. عمر صبحى أبو عجوة على راشد السويس

135. عمر صابر عبد الله عبد الوهاب بنى سويف

136. عمر أحمد محمود سعد الأقصر

137. عمار إبراهيم على إبراهيم البحيرة

138. على محمد إبراهيم إبراهيم الدقهلية

139. على عماد الدين على مصطفى أسيوط

140. علاء محمد أحمد الجيزة

141. علاء عيد عطيه محمد الشرقية

142. علاء الدين محمد أحمد أحمد أسيوط

الأربعاء : 13 / 4 / 2022م

م الاسم المديرية

1. عبد الله محمد مصطفى محمد الدقهلية

2. عبد الله عبد الرحيم عبد الله عبد الرحمن الدقهلية

3. عبد الله حسن عبد الرحيم العياط القاهرة

4. عبد الغنى محمد أحمد السيد على كفر الشيخ

5. عبد الغفار محمد عبد الغفار عبد الحميد الشرقية

6. عبد الصبور محمد سيد أحمد على الشرقية

7. عبد الرحمن حسنى عبد الرحمن إبراهيم الجيزة

8. عبد المنعم مجدى عباس حسن الدقهلية

9. عبد الله سيد أحمد عبد الحليم سعد الأقصر

10. عبد الفتاح ماهر محمد رافع الغربية

11. عبد الرحمن سيد عثمان حسانين بنى سويف

12. عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد السلام الدقهلية

13. عبد الحميد أحمد محمد حفنى أسوان

14. عبد الحليم فرج عبد الحليم محمد البحيرة

15. عايد محمد محمود عيسى الدقهلية

16. عادل محمود عبد النبى حسب الله القليوبية

17. عادل محمد حسين محمد بنى سويف

18. طه محمد محمد عبد الجواد الجيزة

19. طه متولى حسين مبروك الجيزة

20. طارق مختار عبد المقصود السويس

21. شعبان منتصر عبد الرازق عامر كفر الشيخ

22. شعبان محمد خميس مصطفى العزيرى الإسكندرية

23. الشربينى أحمد الشربينى الشربينى دمياط

24. الشافعى محمد سيد أحمد على الشرقية

25. شاذلى مصطفى أحمد الطاهر أسوان

26. السيد محمود محمد عوض الدقهلية

27. سيد فراج محمود فراج المنيا

28. السيد عبد الصمد على إبراهيم شمال سيناء

29. سعيد منصور السعيد السعدنى الإسكندرية

30. سعيد عبد المعطى محمد سعيد حسين الشرقية

31. سعودى السيد عبد الوهاب يوسف ب بنى سويف

32. سامح السعيد شلبى شلبى بطين الدقهلية

33. رجب عبد الواسع محمد مصطفى الديوان العام

34. رائد عبيد سلامه عبد العال شمال سيناء

35. رامى محمد محمد عطوه الجيزة

36. خليل يحيى سيد أحمد إبراهيم الدناصورى كفر الشيخ

37. خليفه أحمد محمد الشيخ البحيرة

38. حمادة عبد الكريم قطب عبد الكريم بنى سويف

39. حجازى محمد فارس محمد قنا

40. جودة السيد محمد جاويش البحيرة

41. بسام عبد المنعم محمد موسى المنوفية

42. أيمن يحيى السيد نصار القليوبية

43. أيمن فتحى عبد الحميد محمد القاهرة

44. أيمن سعد محمد على يسن القليوبية

45. أنس إبراهيم السيد الشهاوى مرسى مطروح

46. أشرف محمد جمعة إبراهيم شمال سيناء

47. أشرف إبراهيم الشوادفى أحمد الديوان العام

48. إسماعيل على عبد القادر على المنيا

49. أسامة عبد الرازق محمد سلامة القاهرة

50. أحمد يونس أحمد عبد الغنى القاهرة

51. أحمد محمد محمود أبو العلا بور سعيد

52. أحمد محمد عطية زيادة البحيرة

53. أحمد محمد شحاتة عبد الحفيظ خلف الإسكندرية

54. أحمد محمد حسن على الفيوم

55. أحمد محمد أحمد عبد الدايم بنى سويف

56. أحمد فتحى عبد الفتاح شعفه المنوفية

57. أحمد على محمد السيد شبانة المنوفية

58. أحمد على أحمد محمد الشرقية

59. أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان الفيوم

60. أحمد عبد الله محمد عبد الوهاب الساكت المنوفية

61. أحمد عبد السلام عبد الحى إبراهيم جباره مرسى مطروح

62. أحمد عبد العاطى مصطفى نصار المنوفية

63. أحمد عبد الراضى محمد أحمد أسوان

64. أحمد عادل أحمد محمد سوهاج

65. أحمد طه أحمد متولى الديوان العام

66. أحمد إبراهيم محمد إبراهيم القليوبية

67. أبو الحسن محمد حامد أحمد الأقصر

68. إبراهيم محى محمد الشعشاعى الغربية

69. إبراهيم محمد نجم الدين إبراهيم المنيا

70. إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامه عوض شمال سيناء

71. إبراهيم سيد عبد الوهاب عبد الحافظ الديوان العام

72. إبراهيم رجب إبراهيم أحمد الشرقية

73. عبد الله عطيه حسن عبد الله الشرقية

74. عبد الرحمن محمد عبد الستار فهمى الدقهلية

75. عاشور محمد محمود أحمد أبو العلا الجيزة

76. محمد ممدوح عبد الغنى عثمان دمياط

77. ياسر عبد الرحيم محمد إبراهيم الشرقية

78. هانى عبد المنعم محمد على دمياط

79. مبارك على محمد على الأقصر

80. محمد عوض محمد على منصور بور سعيد

81. عماد محمد السيد على مجاهد الجيزة

82. عبد الرحمن محمد عبد العليم عمار الغربية

83. أيمن رجب عبد السميع محمد المنوفية

84. حاتم أحمد محمد إسماعيل الديوان العام

85. عادل رمضان محمد النجار شمال سيناء

86. حامد محمد حامد محمد بنى سويف

87. جمال عزوز محمدين عزوز الديوان العام

88. على إسماعيل على أحمد الديوان العام

89. أحمد عشرى حسين أحمد بنى سويف

90. هلال إسماعيل على ثابت الجيزة

91. محمد سعيد حسين توفيق الجيزة

92. محمد محمد أحمد عبد العال الشرقية

93. محمد أحمد أحمد عبد الوهاب دمياط

94. محمد روبى عبد الغفار محمد بنى سويف

95. محمد رمضان محمد سلمان دسوقى الجيزة

96. عثمان أحمد إسماعيل عبد المخلف بنى سويف

97. حسام محمد عبد الحميد أبو المجد الدقهلية

98. بكر جمال على عبد المعبود المنيا

99. بسيونى عطية محمد جويلى الإسكندرية

100. أحمد على محمد على سالم الشرقية

101. أحمد جمال محمد محمد محجوب الشرقية

102. محمود طه بركات علام بنى سويف

103. رائد مصطفى محمد إبراهيم ابو عرب البحيرة

104. حسين أحمد مرزوق محمد أسيوط

105. حسام طرخان عبد التواب طرخان الفيوم

106. عبد الفتاح على عبد الفتاح بدير حامد الدقهلية

107. أحمد جمال عويس محمد بنى سويف

108. حجاج مصطفى محمد عبد العال الغربية

109. خالد محمد عطيه إسماعيل الشرقية

110. أشرف السيد جاد عوض السماحى الغربية

111. محمد عبد الستار محمد أحمد الديوان العام

112. أحمد ضيف الله سعد جاويش الديوان العام

113. بشير إبراهيم محمد على الديوان العام

114. مكاوى حسين محمد حسين مكاوى الديوان العام

115. جمال عبد العزيز عثمان عبد العزيز الديوان العام

116. منصور محمد الهادى على وهدان الشرقية

117. محمد محمود أحمد الشافعى الديوان العام

118. أحمد رشدى خليفه مخلوف بنى سويف

119. عبد الناصر مصطفى موسى رزق القليوبية

120. حماده إسماعيل سيد عبد السلام المنيا

121. حسن محمد مفتاح حسن المنيا

122. أحمد إبراهيم أحمد طه القليوبية

123. محمد السيد محمد حسن سيد أحمد القاهرة

124. محمد إبراهيم أحمد رجب الديوان العام

125. أحمد ضيفى محمود مصطفى قنا

126. محمد رأفت حسن مبارك قنا

127. عبد الرحيم محمد أحمد إبراهيم الأقصر

128. صبحى حامد عبد الفتاح أبو زامل كفر الشيخ

129. حاتم سعيد سليمان عواد القليوبية

130. عبد الفتاح عبد العزيز محمد على الشرقية

131. إبراهيم محمد محمد إبراهيم الديوان العام

132. موسى صدقى أحمد الجيزة

133. محمد رمضان جابر خليل أسيوط

134. محمد السيد محمد عوضين الدقهلية

135. كمال أحمد زكى الدقهلية

136. رمضان عبد الله عبد القادر كفر الشيخ

137. رضا عبد القادر عبد القادر أحمد الحداد كفر الشيخ

138. حسين عبد النبى حسين عمار أسيوط

139. شحاته محمد شحاته محمد سوهاج

140. محمد فتحى السيد حسن المنوفية

141. محمد محمود أحمد عبد الغفار الفيوم

142. ميسا جابر عبده ورورى المنوفية