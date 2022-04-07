براءة رئيس الزمالك بحُكم نهائي.. القضاء يحسم إحدى قضايا الخطيب ضد مرتضى منصور (تسلسل زمني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أسدلت محكمة مُستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الستار على إحدى قضايا السب والقذف المُقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور بتبرئة رئيس نادي الزمالك.

صدر الحُكم النهائي برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج.

ويرصد "الخليج 365" أبرز المحطات التي مرت بها القضية في التقرير التالي..

-بداية الأحداث

تعود وقائع تلك القضية لعام 2020 حينما ‏اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار تسجيل فيديو منسوب إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويُسمع في الفيديو صوت شخص يسبّ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي.

-براءة مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء 4 إبريل 2022، حصوله على حُكم نهائي بتبرئته من سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وخلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب مرتضى: "أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة معالي المستشار أدهم فهيم وعضوية الساده المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور من قذف وسب وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرون وهم العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي الاهلي السابق".

وأضاف: "وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصادية كانت قد أصدرت بتاريخ 21 ديسمبر 2021 برئاسة معالي المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية معالي المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينه حكما سابقا ببراءة المستشار مرتضي منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الأسماء السابقة".

وعلق رئيس نادي الزمالك على الحكم وقال: "أتمني أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع غير المبرر حفاظا على استقرار وطننا مصر".

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، تقدموا ببلاغات عدة إلى النيابة العامة ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف، ما زال بعضها قيد المحاكمة وأخرى صدر فيها أحكام أولية.

-تفاصيل حكم براءة مرتضى من تهمة سب الخطيب

قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، وذلك بعد رفضها موضوع الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم أول درجة.

وأسندت النيابة لمرتضى في هذه القضية 4 اتهامات رئيسية في الواقعة التي يعود تاريخها ليناير 2019، وهي: سب وقذف محمود الخطيب، والعامرى فاروق، وخالد الدرندلى، وخالد مرتجى، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علوانى، ومحمد الدماطى، وجوهر نبيل، ومحمد جمال البصير، ومحمد سراج الدين، ومهند مجدى، ومحمد سعد مرجان، علنا، وذلك بمقطع مصور بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وتضمن الاتهام الثانى سب وقذف محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى آنذاك، بطريق العلانية بأن وجه إليه منصور بذات المقطع محل الاتهام الأول، عبارات خادشة لاعتباره.

وشملت قائمة الاتهامات ارتكاب مرتضى جريمة تعمد إزعاج المجنى عليهم سالفى الذكر؛ وذلك بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات الممثلة فى صفحته بموقع "فيسبوك"، فضلا عن اتهامه بإدارة هذا الحساب الإلكترونى فى ارتكاب جرائم السب والقذف بالمخالفة لأحكام القانون.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية ومحاكم الجنح تنظر أكثر من دعوى سب وقذف من الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي ضد مرتضى.

وتصدر المحكمة الاقتصادية في 27 أبريل الجاري حكمها في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية المتهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وحددت محكمة جنح العجوزة جلسة 17 أبريل الجاري للنطق بالحكم في 3 قضايا سب وقذف متهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهي التعدي على سيدتين داخل النادي النهري للزمالك في منطقة العجوزة وحجزهما وتوجيه السباب لهما، وسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقضية سب وقذف محسن حافظ المستشار القانوني لنادي الزمالك السابق.

- أحكام مُنتظرة في إبريل

وكانت المحكمة الاقتصادية، حجزت الحكم في دعوى مقامة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 27 أبريل.

وتحمل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رقم 83 لسنة 22، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه الدعوى هي ثالث قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنظرها المحكمة الاقتصادية في القاهرة من الكابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور.

-مد أجل الحكم على مرتضى منصور

وقررت محكمة جنح العجوزة، مد أجل الحكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 17 إبريل، للنطق بالحكم.

كما قررت مد أجل الحكم في قضية اتهام منصور بسب وقذف محسن حافظ مستشار نادي الزمالك السابق لذات التاريخ.

وأقام "الخطيب" دعوى اتهم فيها مرتضى منصور بالتطاول عليه بالسب والقذف، كما أقام "محسن حافظ" دعوى بذات المضمون، لتنظر أمام محكمة جنح العجوزة.