مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 7/4/2022، الموافق 6 رمضان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 4:09 صباحًا
أذان الظهر 11:57 مساء
أذان العصر 3:30 مساءً
أذان المغرب 6:17 مساءً
أذان العشاء 7:36 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 4:12 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:02 مساء
موعد أذان العصر 3:36 مساءً
موعد أذان المغرب 6:22 مساءً
موعد أذان العشاء 7:43 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 4:04 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا
موعد أذان العصر 3:27 مساءً
موعد أذان المغرب 6:14 مساءً
موعد أذان العشاء 7:33 مساءً
مواقيت الصلاة في العريش:
موعد أذان الفجر 3:57 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً
موعد أذان العصر 3:21 مساءً
موعد أذان المغرب 6:08 مساءً
موعد أذان العشاء 7:27 مساءً
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:
موعد أذان الفجر 4:34 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:20 مساء
موعد أذان العصر 3:53 مساءً
موعد أذان المغرب 6:39 مساءً
موعد أذان العشاء 7:57 مساءً
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد:
موعد أذان الفجر 4:19 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:00 مساء
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 6:17 مساءً
موعد أذان العشاء 7:32 مساءً
مواقيت الصلاة في المنوفية:
موعد أذان الفجر 4:10 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:59 مساء
موعد أذان العصر 3:32 مساءً
موعد أذان المغرب 6:19 مساءً
موعد أذان العشاء 7:38 مساءً
مواقيت الصلاة في السويس:
موعد أذان الفجر 4:04 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:52 صباحا
موعد أذان العصر 3:25 مساءً
موعد أذان المغرب 6:12 مساءً
موعد أذان العشاء 7:30 مساءً
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