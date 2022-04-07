أول تعليق من المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية بعد الإفراج عنه - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

علق المهندس علي أبو القاسم المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، على الإفراج عنه بعفو ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه المهندس علي أبوالقاسم، الشكر لجميع طاقم السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية على وقوفهم إلى جانبه طوال ٦ سنوات فترة سجنه.

كان رأفت عبدالله، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، أعلن الإفراج عن المهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

وقال عبد الله لمصراوي، إنه تم الإفراج عن أبوالقاسم بعفو ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكان برفقته السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبدالرحمن صفوت، لسرعة إنهاء الإجراءات

وأضاف مساعد القنصلية المصرية بتبوك، إنه تم الإفراج عنه من سجن تبوك، فجر اليوم الساعة ٢ صباحا، مؤكدا أنه تم إنهاء جميع إجراءات السفر وتم الحجز على رحلة طيران الساعة ٨.٣٠ والتي تصل القاهرة الساعة ١٠.٣٠.