شديد الحرارة نهارا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، لطيف في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن حالة الطقس خلال فترات الليل مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت الهيئة، تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: