شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتقل "داعشى" مشتبه بمشاركته فى مذبحة "الشعيطات" بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت السلطات الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، القبض على رجل للاشتباه في مشاركته في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابى على عشيرة معروفة بمحافظة دير الزور وتعذيب أفراد منها.

ومن بين أمور أخرى، يتهم الادعاء العام الرجل السوري ويدعى "رائد ي." بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في كارلسروه بألمانيا.

ومن المنتظر أن يبت قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية الألمانية في مسألة إيداع المتهم السجن الاحتياطي من عدمها.

وأكد الادعاء العام الألماني في بيان لها، أن المتهم شارك في هجوم تنظيم داعش الإرهابي على عشيرة الشعيطات في دير الزور شرقى سوريا في أغسطس 2014، ما تسبب في مقتل أكثر من 700 فرد من أفرادها، وارتكب المتهم انتهاكات وتعذيب بحق ثلاثة أسرى في إطار المذبحة حيث تم تقييد الضحايا من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما، وتعليقهم من السقف وتعرضوا أحيانا للضرب بالسياط والأسلاك، وأحيانا بخرطوم المياه، وتعرضوا للتعذيب بأشياء حادة أو ثقيلة والصعق بالكهرباء.

ولفت الادعاء العام الألماني إلى أن الإرهابي عمل مع تنظيم "داعش" في السجون ونقاط التفتيش على الطرق وتحصيل "فدية" رجال القبائل المأسورين.