شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء العراقية: سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفاة نفط فى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاز مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان العراق، مساء الأربعاء، سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفاة نفط في محافظة أربيل.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان، إن "3 صواريخ سقطت، مساء اليوم، قرب محطة تصفية نفط في قضاء خبات على الحدود بين أربيل ونينوى".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق الصواريخ تم من قضاء الحمدانية في نينوى".

ولفت جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إلى أنه "لم تسجل أية أضرار جراء سقوط الصواريخ".