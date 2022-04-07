شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس وحدات قطاعى العام والأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونص القرار علي أن تجرى انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018 ، في ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقاً للجدول الزمني المرافق .

كما نص القرار على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أومن يفوضه، أن يضع في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلاناً يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة، والجدول الزمني للانتخاب، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح .

وتعد كافة الوحدات كشوفاً للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد فئات من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب ، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة وفقا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال، والمعينون تحت الاختبار.

وعلى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إرسال كشوف الناخبين إلى مديرية القوى العاملة المختصة ورقياً ، وعلى أسطوانة مدمجة .

ونص القرار على أن تقوم مديرية القوى العاملة المختصة باعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها .

وتقدم طلبات الترشيح إلي رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ، من المترشح شخصياً أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص، ويجب أن يشتمل طلب الترشح علي البيانات التالية :-

* اسمه الرباعي، واسم الشهرة إن وجد، وسنة عند فتح باب الترشح، وجنسيته، ومحل الإقامة، ورقمه القومي، ومهنته أو وظيفته، وتاريخ إحالته الى المعاش لبلوغه السن القانوني .

* المؤهل الدراسي الحاصل عليه .

* الصفة الانتخابية ( عمال - فئات ) إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام .

ويلتزم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بتسليم طلبات الترشح والمستندات المرفقة بها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات

ويجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية ( الرقم القومي )، وشهادة معتمدة من الوحدة التي يعمل بها تتضمن اسمه، ووظيفته، ودرجته المالية، وتاريخ إحالته للمعاش، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبياً بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، ما لم يكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون .

كما يرفق شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، أو شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل ، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة، وفي حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعليه أن يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقاً لأحكام القانون، وشهادة تفيد أنه لائقا طبيا بخلوه من السموم صادرة حديثاً عن أحد الجهات التابعة لوزارة الصحة، إقرار موقع من المرشح يفيد بأنه غير محجور عليه . وأجاز القرار لكل ذي مصلحة الطعن على أي من المترشحين لعدم توافر شروط الترشح أو عدم توافر الصفة الانتخابية له بحسب الاحوال، وذلك بطلب كتابي يقدم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويتم البت في الطعن خلال المدة المحددة بالجدول الزمني للانتخاب، وتقوم اللجنة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والجهة الإدارية المختصة بنتيجة البت في الطعن خلال الموعد المقرر لذلك.

وتقوم مديرية القوى العاملة المختصة باعتماد الكشوف النهائية للمرشحين - فور إخطارها بنتيجة البت في الطعون - وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة .

وعلى رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، أو من يفوضه، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.

وحدد القرار الجدول الزمني للمرحلة الأولى للانتخابات للوحدات التي تمارس نشاطا يدخل ضمن مجالات الصناعات الغذائية ، والبترول، والمرافق العامة ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والزراعة والري والصيد ، والنقل الجوي والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي ، بحيث يتم فتح باب الترشح يومي 8 و9 مايو المقبل ، وإعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر ، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو 2022.

أما المرحلة الثانية للوحدات التي تمارس نشاطا يدخل ضمن مجالات الاتصالات ، والتجارة ، والكيماويات ، والنقل البري ، والصحافة والطباعة والإعلام ، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق ، والبنوك والتأمينات ، والمناجم والمحاجر ، وأي مجال آخر لم يتم النص عليه صراحة.

كما حدد القرار فتح باب الترشيح يومي 21 و22 مايو 2022، ، وإعلان أسماء المرشحين يومي 23 و24 من نفس الشهر ، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر ، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 30 مايو، والبت في التظلم 31 مايو 2022 ، وإيداع الأوراق من يومي 1 و 2 يونيو 2022.