شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدفع بسيدتين في درجة مدير عام لتمكين المرأة في العمل القيادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، الأربعاء، قرارًا بتكليف سلوى عبد الغني عبد الباقي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، وهناء متولي حامد سلطان بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني بديوان عام الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار الدفع بالقيادات النسائية ، واهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة ، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق، قرارًا بتكليف إبراهيم السيد منجد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، كما اعتمد وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين محمد محمود عبد النبي سالم مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف.