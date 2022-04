شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يشيد بالشركة المتحدة: مسلسلات رمضان هتفضل للتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بعدد من المسلسلات التي تعرض الآن في شهر رمضان، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" تحية لكل القائمين United Media Services المتحدة للخدمات الإعلامية أولا للشراكات الفنية المتعدد ، ثانيا لأعمال فنية رجعت لينا إحساس رمضان والدراما المهمة".

وتابعت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، في إشادتها بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "ثالثا أعمال هتفضل للتاريخ وترصد واقع وتقدم حلول لمستقبل، رابعا اسعدتونا قوي برافوووووو وكل التحية والتقدير".





في سياق متصل تصدر مسلسل "الاختيار 3" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it بعد عرض الحلقات الأولى من العمل، حيث حظى العمل بمتابعة كبيرة سواء على قناة ON أو منصة Watch It منذ انطلاق عرضه مع أول أيام شهر رمضان الحالى، لاسيما أنه يرصد وقائع وحقائق عايشناها فى السنوات الماضية، ولكن دون معرفة كافة تفاصيلها وهو ما يوثقه المسلسل.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.