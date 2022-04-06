اشتعال النيران في سيارة مُحملة بالوقود في الحوامدية دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل سيارة محملة بالوقود بدائرة مركز شرطة الحوامدية اليوم الأربعاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة محملة بالوقود بدائرة قسم شرطة الحوامدية.. فانتقل على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء لمحل الحريق.

وفور وصول القوات تم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة للحريق وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.