ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي لـ17 مصابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطd اتجاه أكتوبر لـ17 مصابا وحالتين وفاة.

وشهد الطريق الأوسطي اتجاه حلوان، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب ميكروباص محمل بالركاب، نتج عنه مصرع وإصابة 9 تنوعت بين جروح وكسور متفرقة.

كان مسؤول غرفة عمليات النجدة تلقى بلاغا من شرطة النجدة مفادها بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي اتجاه أكتوبر ووجود ضحايا ومصابين.

على الفور تم الدفع بسيارات إسعاف وتم نقل المصابين وجثث شخصين لقيا مصرعهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة واستخراج تصريح دفنهما.

وتم الدفع بونش لرفع حطام السيارة، وانتشرت قوات المرور على الطريق محيط الحادث لتيسير حركة سير السيارات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.