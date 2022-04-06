طلب إحاطة للحكومة لكشف حقيقة وجود شيكولاتة بالحشيش في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: نشأت علي:

تقدم أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، يطالب فيه الحكومة بكشف حقيقة ما أعلنه رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور جابر نصار، يحذر فيه من تداول نوع فاخر من الشيكولاتة المستوردة من ألمانيا، لاحتوائه على مخدر الحشيش، وأدت إلى ظهور المخدر في عينات من تناولها، عند إجراء تحليل المخدرات.

وطالب النائب، بكشف شروط الاستيراد والخطوات والأجهزة الرقابية الواجب تواجدها لمواجهة مثل هذه الأخطار لمحاربة أي محاولة لدخول المخدرات إلى مصر أو دخول سلع بها مخدرات أو مواد ممنوعة.

وقال، إن الحكومة يجب أن تقدم ردا على ما يثار لكشف حقيقة وجود مثل هذا النوع من الشيكولاتة، خاصة أن ما تم إعلانه من مسئول سابق، يمكن أن يتم تكراره واستيراد مثل هذه الأنواع إذا لم يتم اكتشاف ما يحدث.

ولفت إلى أنه يمكن أن يكون هناك أنواع أخرى من الشيكولاتة أو غيرها من السلع المستوردة التي تدخل السوق المصري، وهو ما يعني عدم وجود رقابة قوية على السلع والمواد المستوردة، إذا صح ما أعلنه الدكتور جابر نصار.

وشدد على ضرورة وجود رقابة صارمة وأجهزة حديثة لمواجهة مثل هذه السلع، وهو ما يساعد في الأساس على صحة المصريين، مشيرا إلى أن وجود مخدر الحشيش في أحد أنواع الشيكولاتة أمر خطير يجب مواجهته.