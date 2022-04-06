ضبط مشغولات ذهبية وعملات أثرية مع راكب انجليزي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب مشغولات وجنيهات ذهبية، وعملات أثرية، أخفاها راكب انجليزي داخل حقائبه وبين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران، القادمة من لندن رحلة رقم 778، اشتبه حسن مختار رئيس قسم في راكب إنجليزي الجنسية من أصل سوداني، يحمل 3 حقائب وكرتونة وكيس بلاستيك، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبد العزيز، وسامح السيد رئيس القسم، اللذين تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون كثافات وأشياء معدنية.

وقام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بالإنابة بتكليف أمانى عبدالله وعبدالله حمدي وأمير محمود حسانين مأمورى الجمرك تحت إشراف سامح زاهر مدير الحركه، المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائبه، تبين وجود 11 سلسلة ذهبية بوزن 290 جرام ، و٤ سلاسل ذهبية بدلاية بوزن ٣٥ جرام، و٤ دلاية ذهبية بوزن ٢٥ جرام، وأستيك ساعة ذهبية بوزن ٤٠ جرام ، و٥٠ عملة ذهبية، و ٣ جنيهات فضية، و٢ سلسلة فضية بوزن ٢٥ جرام، وعقد من اللؤلؤ بوزن ٨٠ جرام ، و٢٥ عملة ذهبية قديمة وتم العرض علي الوحدة الأثرية بالمطار، أفادوا أنها ترجع لعصر الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية والعصر العثماني، والعهد القاجاري وعصر الملك فؤاد الاول، وعصر الرئيس جمال عبدالناصر.

وقرر أحمد على مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .