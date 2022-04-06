اصطحبوا الجاكت في هذه الفترة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى غدا الخميس، محذرا من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي سحب تحجب أشعة الشمس.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، أن سبب ارتفاع الحرارة خلال الفترة الحالية رياح جنوبية غربية قادمة من ليبيا تتسبب في ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأكد أن الحرارة ارتفعت بشكل ملحوظ حيث تتجاوز 40 درجة على المناطق الجنوبية وتتراوح بين 38 و39 درجة على السواحل الشمالية حتى القاهرة.

وأوضح أن الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ على كل المناطق بداية من يوم الجمعة المقبل وعلى مدار الأسبوع المقبل، بسبب الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا.

وتابع: "تخفيف الملابس شئ طبيعي خلال الفترة الحالية، لكن لابد من اصطحاب جاكيت خلال ساعات الليل المتأخرة".