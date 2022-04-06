يحبون الصعود على أكتاف الآخرين.. مظهر شاهين يوجه تحذيرا بسبب المتسلقين - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، من التسلق على أكتاف الآخرين، قائلًا: "في ناس مش متعودة تطلع إلا على أكتاف غيرها، ولا تحب أن تصعد إلا على جثث الآخرين".

وأضاف في برنامجه "احذر" على صفحته الرسمية بموقع"يوتيوب":"النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه محدش يبلغني عن حد حاجة، محدش يقولي فلان قال عليك وفلان مقالش، فأنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر".

وأوضح "شاهين": "الحل فيك انت ياللي بتسمع، لما تلاقي حد جاي يقولك فلان بيقول عليك كذا قوله ملكش دعوة، سيب الناس لرب الناس، متوقعش بين الناس، ولا تصعد على حساب جثث وأعراض وسمعة وأكل عيش الناس، اتقي ربنا في غيرك".