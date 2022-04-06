شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا: حظر الغاز الروسى غير مطروح ولا أعرف إذا كان الأمر ممكنا أصلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، إن حظر الغاز الروسي غير مطروح ولا أعرف إذا كان الأمر ممكنا أصلا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في خطاب له، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستفرض عقوبات اقتصادية أكثر على روسيا وسنزيد من عزلتها، متابعا: سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة للدفاع عن نفسها مثل مسيرات متطورة وصواريخ جافلين وغيرها.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل وتعمل مع جميع الحلفاء والشركاء للتوصل إلى مؤتمر سلام، باعتباره خطوة أساسية للتمكن من وقف الصراع، وإعادة أوكرانيا إلى الشعب الأوكراني.

وأوضح دي مايو - في تصريح قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /آكي/ - أن تركيا هي إحدى الدول التي تدير بشكل أكبر عملية تسهيل المحادثات بين الطرفين الروسي والأوكراني.

وشدد وزير الخارجية الايطالي، على أن تماسك الاتحاد الأوروبي والناتو والروابط مع شركاء خارج الاتحاد والحلف ستكون أساسية من أجل وقف العملية العسكرية الروسية.