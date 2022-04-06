شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعلن توقف عظة الأربعاء حتى نهاية الخمسين المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم أن عظة الأربعاء ستعقد الأسبوع المقبل في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

وجاء ذلك خلال عظة الاجتماع ذاته والتي ألقاها قداسته في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم.

ونوه قداسة البابا إلى أن الاجتماع سيتوقف بعدها خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.