شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين ينعى 3 معلمات مصريات لقين مصرعهن بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفاة 3 معلمات مصريات لقين مصرعهن، فى سلطنة عمان، إثر حادث سير أليم وقع فى إحدى محافظات السلطنة.

وأعرب نقيب المعلمين، فى بيان، عن خالص تعازيه لأسر المعلمات المتوفيات، داعيا الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، ويلهم ذويهن الصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن توفير المبالغ المخصصة لصرف دفعة معاشات شهر أبريل الخاصة بالأعضاء والورثة، ويبلغ عد الاعضاء المستحقين 259 ألف عضو، بقيمة 102مليون، و10 ألاف جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 212 ألف و 664 مستحق بقيمة 29 مليون، و467 ألف جنيه.