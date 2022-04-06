شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: 5600 كرتونة رمضانية من صندوق تحيا مصر لتوزيعها على العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسلمت هدية الرئيس السيسى من صندوق تحيا مصر بإجمالى حوالى 5600 كرتونة من المواد الغذائية الجافة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت فى توزيع هذه المواد الغذائية على العاملين فى جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى فى تصريح لـ" الخليج 365" أن صندوق تحيا مصر يقوم بجهود كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيىس فى دعم الأسر على مستوى المحافظات بالجمهورية، مؤكدا أن الصندوق داعم بقوة للأسر المستحقة للتخفيف عن كاهلهم أعباء المعيشة خلال رمضان.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن هناك استعدادات في كافة الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين الأكثر احتياجا، ويتم تجهيز 1.2 مليون كرتونة غذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لصالح المواطنين الأكثر احتياجا.