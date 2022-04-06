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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر عقد تدريب على استخدام التابلت فى الامتحان الإلكترونى لطلاب الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر
- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.
- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.
- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.
- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.
- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.
- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.
- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.
- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية.
- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).