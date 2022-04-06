شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول الامتحان التدريبى على التابلت للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحان التدريبى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام يوم الأحد 17 أبريل امتحان الفلسفة لمدة ساعة والاثنين 18 أبريل الصف الثانى الثانوى مادة الرياضيات والأربعاء 20 أبريل للصف الأول الثانوى امتحان مادة الأحياء والخميس 21 أبريل للصف الثانى الثانوى فى الاحياء والجغرافيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2022/4/17 طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).