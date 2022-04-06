الداخلية: ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على السيارات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي السيارات.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على قائدي السيارات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.

بالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عدد 5 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.