الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض.

قالت الداخلية: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. متضمنًا قيام شخصان باستقلال دراجة نارية وتعدى أحدهما على شخص حال قيادته سيارة باستخدام سلاح أبيض "سيف" كان بحوزته ثم استقل الدراجة النارية صحبة قائدها وفرا هاربان".

وأضافت: "بالانتقال والفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية بين كلٍ من طرف أول عامل بجراج "مصاب بجروح قطعية"- مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، طرف ثاني عاملان توصيل طلبات "أحدهما له معلومات جنائية" وبحوزته سلاح أبيض إثر مشادة كلامية بين الطرفين تعدى خلالها الأول على الثاني مستخدمًا مفتاح سيارة، فقام الثاني بالاستعانة بالثالث والتعدي على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سيف" محدثين الإصابة المنوه عنها".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم والدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".