برلماني: مد فترة تحديث البطاقات التموينية يعكس حرص الحكومة على مصالح محدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزير التموين بمد فترة تقديم طابعة "برنت" مفردات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى يوم 7 أبريل الجاري، لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف، يعكس حرص الوزارة على منح فترة زمنية كافية للمواطنين للانتهاء من تحديث البيانات.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بتوجيهات وزير التموين بعدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم ليتم توفير السلع والخبز المدعم لهم، مؤكداً أن وزارة التموين استطاعت ضبط منظومة البطاقات؛ وهو ما سينعكس على تحقيق أكبر استفادة لمحدودي الدخل.

وأشار عبد الحميد إلى إدارة البطاقات التموينية بوزارة التموين، برئاسة المحاسب فوزي عفيفي، تعمل على مدار الساعة لتذليل كل الصعوبات التي تواجه المواطنين، وهو ما جعله واحدة من الإدارات الأكثر تميزًا؛ خصوصاً أنها مسؤولة عن ملف هو الأصعب والأهم في وزارة التموين.

وأوضح عبد الحميد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت في توفير كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بقدرة الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكل السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.