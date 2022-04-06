يعادل نفقة 7 سنوات.. 4 شروط لحصول المطلقة على تعويض مادي بخلاف النفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية.

وتضمن مضروع القانون في مادته رقم 53 التعويض: حيث إن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات، وكل هذا بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذا التعويض على أقساط وتسرى عليها احكام النفقات ويعتبر هذا التعويض دين عن سائر الديون .

مادة (54) :

يشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط الاتية:

1. أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.

2. يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق .

3. أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.

4. ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.

مادة (55)

يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها ، حتي ولو لم تنجب ، أو التي انتهت حضانتها وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدي الخمسة عشر عاماً ، إن لم يكن لها مسكن أخر ، أو غير قادرة مادياً.​