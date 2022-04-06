جابر نصار يحذف منشور شيكولاتة الخشخاش.. والشركة: سنتخذ إجراءً قانونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، منشورين كان قد نشرهما على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" بشأن احتواء نوع من الشيكولاتة الموجودة بالأسواق على مادة الخشخاش المخدرة مخالف للقانون الذي يعاقب على حيازة 1 جرام من المخدرات.

وكان نص البوست: "لأننا لا نبغي غير الحق والحقيقة، فإننا ننشر بيان الشركة المستوردة للشيكولاتة التي تحدثنا عنها، ونؤكد أن المشكلة هي موجودة في مادة الخشخاش في مكونات المنتج بإطلاق دون تحديد طبيعتها أو أنها غير مضرة أو غير مخدرة، ويبقى الأمر بكامله أمام الأجهزة الأمنية المختصة الأمينة على صحة المصريين والتي لم تتوان أبدا في الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي والوطن".

وأكد محمود شاهين، صاحب شركة استيراد الشيكولاتة المذكورة، أن الشركة ستتخذ إجراءات قانونية تجاه من روج ونشر شائعات بشأن منتجاتها، خصوصا بعد صحة موقفنا بشأن شيكولاتة الخشخاش، منوها بأن مبيعات الشيكولاتة توقفت بالأمس.

وأوضح شاهين في بث مباشر مع الخليج 365، أن الشيكولاتة التي أثيرت بشأنها الأزمة انتهت صلاحياتها في 31 مارس الماضي، وتم سحبها من الموزعين قبل شهرين من هذا التاريخ، كإجراء دوري تتبعه الشركة مع كل المنتجات التي توشك على الانتهاء.

وتابع:" أخذنا وقت طويل للعثورعلى عينة من الشيكولاتة لأنها ليست موجودة لدينا، وشحنات الشيكولاتة دخلت من ميناء بورسعيد ولدينا خطابات رسمية بالإفراج عن الشحنة، فكيف تباع في المنطقة الحرة؟.