شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 وأسوان 43 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد ، وأتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 16.