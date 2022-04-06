شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ينقل فرع الطب الشرعى بالزقازيق من شارع أبو بكر لـ"صلاح الدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن نقل فرع الطب الشرعى بالزقازيق من مقره الحالي الى مقر جديد.

وتضمن القرار الذى حمل رقم 2406 لسنة 2022 أن يتم نقل مقر قسم طب شرعى الزقازيق الكائن في 5 شارع أبو بكر الصديق أمام المعهد الفني التجاري إلى المقر الجديد الكائن 5 شارع صلاح الدين الأيوبي المتفرع من شارع الأمن الغذائي بالزقازيق.

وعلى الإدارة المختصة بوزارة العدل تنفيذ القرار وإخطار الجهات المعنية له على أن يعمل بالقرار من 5 إبريل.