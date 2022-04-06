شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: جامعة سوهاج شكلت لجنة لفحص شكوى المقيمين بالنساء والتوليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، قد أصدر قرارً بتشكيل لجنة ثلاثية تضم كل من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عميد كلية الطب وعميد كلية الصيدلة، وذلك لفحص الشكاوى المقدمة من الأطباء المقيمين بقسم النساء والتوليد بطب سوهاج.

وأوضح الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة الإعلام، أن النقابة تلقت شكوى من الأطباء المقيمين بقسم النساء و التوليد بكلية طب سوهاج أخر مارس الماضي، يتضرر فيها الأطباء من عدم تعيينهم معيدين بقسم النساء والتوليد برغم حاجة القسم الماسة للمعيدين نظرًا لأعباء العمل المتزايدة و التوسع بإنشاء مستشفى جامعي جديد في ظل عجز شديد بأعداد الأطباء، وأضاف الأطباء بالشكوى أنهم الأعلى تقديرًا وأثبتوا حسن آدائهم خلال سنوات العمل بقسم النساء و التوليد و أصيبوا بفيروس كورونا أكثر من مرة خلال تأدية عملهم، وطلب الأطباء المقيمين في شكواهم تشكيل لجنة تتقصى و تحقق في طلباتهم في ضوء احتياجات قسم النساء و التوليد من المعيدين و المدرسين المساعدين و أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف حسين،: أن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء قد تواصل مع الدكتور مصطفى عبد الخالق فى حينها، لمناقشة الشكوى ووعد رئيس الجامعة بدراستها، لافتا إلى أنه تم طرح الشكوى على الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذي أبدى تفهمًا لمطالب الأطباء، وأكد على متابعته لشكواهم، موجها الشكر لوزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاهتمامهما بشكاوى ومشكلات شباب الأطباء، وطالب شيوخ المهنة وأساتذة كليات الطب بتقديم المزيد من الدعم لشباب الأطباء والتى تسعى كل جهات الدولة لتحفيزهم للعمل داخل مصر.

وأشار حسين، إلى تواصل رئيس الجامعة أمس الثلاثاء مع نقابة الأطباء وأحاطها علمًا بصدور قراره بتكشيل لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور حسان حمدي نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وعضوية كل من: الدكتور أسامة رشاد الشريف عميد كلية طب سوهاج، والدكتور مجدي أمين القاضى عميد كلية الصيدلة، لافتا إلى أن رئيس الجامعة أكد أن اللجنة ستفحص شكاوى الأطباء المقيمين بقسم النساء والتوليد بطب سوهاج في ضوء احتياجات القسم والخطة الخمسية المعتمدة للتعيينات والمتاح من أعداد هيئة التدريس بالقسم، وأن اللجنة ستضع تقريرها بحد أقصى يوم الأحد 10 أبريل.

من ناحيته وجه نقيب الأطباء الشكر إلى رئيس جامعة سوهاج على إستجابته المحمودة لمطالب الأطباء، مؤكدا أن النقابة تسعى دائمًا للتواصل المباشر مع المسؤولين بجميع الجهات إيمانًا بفاعلية التواصل المباشر في حل مشكلات الأطباء و سرعة تذليل أية معوقات.