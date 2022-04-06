شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: نستهدف استقبال 120 ألف طن قمح بصوامع المحافظة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعاً موسعاً للوقوف علي الضوابط والآليات اللازمه لتيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين والتي تبدأ خلال شهر ابريل الجاري.

وأوضح المحافظ في بداية اللقاء أن عملية التوريد هذا العام تعد واجب قومي، مؤكداً أن الدولة وضعت كافة التسهيلات لتشجيع المزارعين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للملتزمين بتوريد القمح إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك ارتفع السعر إلى 865 جنيها للأردب .

كما أكد راشد ان محافظة الجيزة تستهدف هذا العام استقبال اكثر من 120 ألف طن قمح ‏محلي مشيرًا أن السعه التخزينية لكافه الصوامع والهناجر تصل الي 259 الف طن والتي تضم 14 صومه ومركز تجميع وبنكر على مستوي المحافظة.

وقد وجه المحافظ مديرية الزراعة والوحدات الزراعية بتدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والمسئولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكداً على زيادة نقاط التجميع بالقري وتشكيل لجان للإشراف علي أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد، لافتا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة علي الممتنعين عن التوريد والتي تشمل حرمانهم من الأسمدة الزراعية المدعمة والقروض الزراعية، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من وزارتي الزراعة والتموين في ذلك الصدد.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والتيسيرات اللازمة للمزارعين خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين، مؤكداً على ضرورة التأكد من سلامة التخزين وتطبيق المعايير المقررة.

ووجه المحافظ إدارة المرور بوضع خطة تأمينية وأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة لمراقبة حركة عمليات التوريد مع مصادرة أيه مضبوطات مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مشيراً انه يحظر نقل أوتداول الاقماح بين المحافظات والمراكز، إلا بعد الحصول علي تصريح من مديريات التموين محدد به خط السير لمنع تخزين او أحتكار السلع، وفى حالة التأكد من عدم الحصول علي تصريح يتم مصادرة السيارة وكميات القمح المضبوطة.

وشدد المحافظ على التنسيق مع الجمعيات الزراعية والعمد والجهات المعنية بالبدء فى حشد المزارعين وتوعيتهم بإجراءات التوريد.

حضر اللقاء ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والعميد يحيي زغلول مدير مباحث التموين و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز المختصة وطلعت حسن مدير مديرية التموين اسعد مناوي مدير مديرية الزراعة ومديري الإدارة الزراعية بالمحافظة.