شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار داخل مسجد فى العاصمة الأفغانية كابول وإصابة 6 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشرطة الأفغانية وقوع انفجار اليوم الأربعاء، فى أحد مساجد العاصمة كابول.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت إدارة شرطة كابول إن الانفجار دوى فى مسجد بل خشتي في العاصمة، نتيجة لإلقاء قنبلة يدوية أثناء الصلاة.

ووفقا لبيانات الشرطة، أصيب ستة أشخاص على الأقل جراء الحادث.

يذكر أن الأحد الماضى، أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بانفجار استهدف أحد مكاتب الصرافة في كابول.

وحسب موقع روسيا اليوم، الانفجار استهدف أحد أكبر مكاتب الصرافة في كابول، وتسبب كذلك في إصابة نحو 30 شخصا.

وأشارت إلى الانفجار وقع في منطقة سراي شاهزاد، وأن العمل على تحديد عدد الضحايا لا يزال جار.